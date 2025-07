genova picchia e minaccia la moglie davanti ai bambini piccoli braccialetto elettronico a marito violento

Gli insulti pesanti quasi ogni giorno, i lividi visti anche dalle amiche di lei. Poi l'ultima minaccia: "Ti faccio sparare in testa per trentamila euro" Ha picchiato e insultato la moglie per almeno due anni, arrivando a minacciarla di morte anche davanti ai figli di tre e otto anni. Per ques. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

