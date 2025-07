Gender gap nella PA | donne al 58% ma solo un terzo ai vertici Naddeo Aran | Trasparenza retributiva cambierà tutto nei prossimi anni

La pubblica amministrazione presenta un quadro articolato quando si analizza la presenza femminile nei suoi ranghi. Antonio Naddeo, presidente dell'Aran, ha delineato durante un'intervista a Il Messaggero la situazione attuale del gender gap nel settore pubblico, evidenziando come i 3,2 milioni di dipendenti pubblici vedano una maggioranza femminile pari al 58,3%. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: gender - donne - naddeo - aran

Stipendi minori del 33 per cento per le donne: i dati del gender gap in regione - In Friuli Venezia Giulia le donne sono pagate mediamente il 33 per cento in meno degli uomini; il loro tasso di occupazione è minore del 12 per cento, e sale al 15 per le figure dirigenziali e al 29 nei quadri.

Gender gap fra gli over 50: il 40% delle donne non lavora e non percepisce pensione. - Storicamente le donne hanno sempre vissuto in una condizione di subordinazione rispetto agli uomini. Il mondo del lavoro è stato aperto solo alle persone di sesso maschile.

Nell’area OCSE l’81% delle scuole materne e dell’Infanzia è diretto da donne, ma nel mondo solo il 30% dirige l’istruzione superiore. Le indicazioni del Gender Report 2025 - Nel mondo dell'istruzione a livello globale, le donne costituiscono la maggioranza del corpo insegnante, ma la loro presenza in posizioni di leadership rimane limitata.

Gender gap nella PA: donne al 58% ma solo un terzo ai vertici. Naddeo (Aran): Trasparenza retributiva cambierà tutto nei prossimi anni; Pubblica amministrazione, solo il 33,8% delle donne impiegate arriva ad assumere ruoli dirigenziali.

Il lavoro delle donne nella PA: solo il 33% fa carriera - A Terrasini, in Sicilia, si è svolto il congresso Equalpro sul lavoro delle donne nella Pubblica Amministrazione, che ha evidenziato come solo il 33% delle lavoratrici fa carriera nella PA. Come scrive ticonsiglio.com

Naddeo (Aran): “L’intesa non cambia, ma senza quei sindacati no al ... - Migliori aziende per le donne Le migliori aziende in crescita ... Scrive repubblica.it