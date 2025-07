Gelato quanto mi costi! Nelle Marche c’è la provincia più virtuosa | ecco quale

Macerata, 27 luglio 2025 – Con l’afa di luglio che spinge i consumi e le famiglie che cercano un po’ di refrigerio anche a tavola, i dati  (del Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc) che ha elaborato i dati pubblicati sull'apposito osservatorio Mimit) sui prezzi del gelato in Italia riservano una sorpresa positiva per le Marche. Macerata è infatti la provincia dove il gelato confezionato costa meno di tutte: 4,55 euro al chilo contro una media nazionale di 5,87 euro. Un dato che la colloca in coda alla classifica del caro-gelato, in un contesto dove in quattro anni i listini sono cresciuti quasi del 30%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

