"> Lo strappo è ufficiale: il Napoli ha dichiarato in modo limpido e definitivo la propria indisponibilitĂ a investire sullo stadio Maradona per ospitare le partite di Euro 2032. Dopo l’incontro tra Uefa, Figc, Comune e societĂ , la nota diffusa dal club – redatta dall’avvocato Arturo Testa – lascia pochi margini all’interpretazione: il Napoli guarda altrove, verso un nuovo impianto, lasciando il Comune a inseguire un progetto ormai fuori dalle logiche della societĂ . A ricostruire la vicenda è Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, che evidenzia come la riunione tra le parti si sia conclusa con un nulla di fatto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, rottura con il Comune sullo stadio”

