Gaza | tregua umanitaria Il cibo arriva dal cielo e via terra Pressione mondiale su Israele

Israele ha annunciato una "pausa tattica", a Gaza, per 10 ore al giorno delle sue operazioni militari in alcune parti di Gaza, insieme all'apertura di "percorsi sicuri" per l'arrivo degli aiuti alla popolazione ormai ridotta allo stremo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Gaza: tregua umanitaria. Il cibo arriva dal cielo e via terra. Pressione mondiale su Israele

Israele approva il piano per occupare tutta la Striscia di Gaza - Espandere gradualmente le operazioni di terra a Gaza, occupare totalmente la Striscia e mantenere i territori conquistati.

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Khan Younis, 13 mag. (askanews) - Il ministero della Salute della Striscia di Gaza, guidato da Hamas, ha affermato che due persone sono morte nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis.

Israele approva la "conquista e l'occupazione di Gaza": in cosa consiste il piano che partirà solo dopo l'ok di Trump - Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato all'unanimità il piano che prevede la conquista e l'occupazione, anche totale, della Striscia di Gaza.

Gaza, Israele bombarda e lancia aiuti. 35 ex ambasciatori a Meloni: Riconoscere la Palestina - Il leader di Hamas, Khalil al-Hayya, ha dichiarato: Non ha senso negoziare quando la gente muore di fame; Guerra Israele, camion di aiuti a Gaza. Netanyahu: Ora l'Onu non ha più scuse. LIVE; Il ministro Esteri Saar a Tajani: tregua umanitaria a Gaza di 24 ore | Esercito Israele: Ok ripresa aiuti umanitari ma non si muore di fame, è fake news di Hamas.

Fragilissima tregua. A Gaza arrivano i primi aiuti, ma la guerra non si ferma - Primo giorno della "pausa tattica" in alcune zone della Striscia, tir e lanci di generi umanitari. Scrive huffingtonpost.it

Gaza, Israele annuncia «pausa tattica» per motivi umanitari. Il Papa: «Striscia schiacciata da fame» - Il Pontefice dopo la recita dell’Angelus, ha rinnovato il suo “accorato appello al cessate il fuoco, alla lib ... Segnala ilsole24ore.com