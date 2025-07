Gaza tregua di 10 ore entrano camion di aiuti ONU IDF lancerà 7 pallet di cibo per 2 milioni di persone

A seguito di una tregua di dieci ore questa mattina sono entrati a Gaza i primi camion ONU carichi di aiuti umanitari. Intanto l'IDF ha annunciato che lancerà 7 pallet di cibo su una popolazione - stremata - di oltre 2 milioni di abitanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: gaza - tregua - camion - aiuti

Netanyahu: "Siamo alla vigilia di un'invasione massiccia di Gaza" | Hamas: "Inutile parlare di tregua, non siamo più interessati" - Israele e Usa attaccano gli Houthi nello Yemen: due morti e oltre 40 feriti. Sganciate 50 bombe, distrutto il porto di Hodeida

Papa Leone XIV, il primo Regina Coeli in piazza San Pietro: "Pace giusta per l'Ucraina e cessate il fuoco a Gaza, bene tregua tra India e Pakistan" - "Cari fratelli e sorelle, buona domenica", sono state le prime parole del Papa, che questa mattina si è recato nelle Grotte vaticane per la messa Papa Leone XIV ha recitato il suo primo Regina Coeli in piazza San Pietro, dove sono presenti 150mila fedeli.

Netanyahu, "Intensificheremo i combattimenti a Gaza. Nessuna tregua dopo il previsto rilascio dell'ostaggio" - Hamas annuncia ufficialmente che rilascerà l'ostaggio israelo-americano Idan Alexander, in seguito alle trattative con gli Stati Uniti avvenute nei giorni scorsi.

Gaza, ‘pausa tattica’ delle operazioni dell’Idf: entrano i camion con gli aiuti umanitari. La tregua sarà in vigore «fino a nuovo avviso» ogni giorno dalle 10 alle 20 locali, in alcune porzioni della Striscia Vai su X

Camion carichi di cibo si stanno muovendo dall'Egitto verso la Striscia. La tregua parte dalle 9. Nella notte paracadutati alcuni pacchi Vai su Facebook

Guerra Israele, al via tregua umanitaria. Idf lancia aiuti, camion a Gaza. DIRETTA; Israele lancia aiuti dal cielo su Gaza e annuncia corridoi umanitari per i convogli Onu - Italiano di Freedom Flotilla, Governo chieda il nostro rilascio; Israele e la 'pausa tattica' in alcune aree di Gaza: cosa succede oggi, ultime news.

Gaza, tregua di 10 ore, entrano camion di aiuti ONU. IDF lancerà 7 pallet di cibo (per 2 milioni di persone) - A seguito di una tregua di dieci ore questa mattina sono entrati a Gaza i primi camion ONU carichi di aiuti umanitari ... Riporta fanpage.it

I primi camion di aiuti entrano a Gaza - Convogli carichi di aiuti umanitari hanno iniziato a entrare nella Striscia di Gaza dal valico di Rafah, al confine con l'Egitto, dopo la pausa ... Scrive huffingtonpost.it