Gaza sta morendo | l’appello del Gran Maestro dell’Ordine di Sant’Elena scuote le coscienze

“ Gaza sta morendo ”. Non è una voce qualsiasi a pronunciare queste parole, ma quella di Roberto Spreti-Malmesi, Griffo Focas di Cefalonia, Gran Maestro del Sovrano Ordine Ospitaliero di Sant’Elena Imperatrice e presidente della Unione della NobiltĂ dell’Impero Romano e dell’Ecumene Ortodossa. Le sue dichiarazioni risuonano come uno schiaffo alla coscienza collettiva dell’Occidente, accusato di voltarsi dall’altra parte di fronte a quello che definisce “un massacro organizzato, sistematico”. L’Ordine cavalleresco da lui guidato, di ispirazione cattolica e ortodossa, si richiama da secoli ai valori della fede, della caritĂ e della giustizia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

La risoluzione approvata in Regione: "Gaza sta morendo, il Governo agisca per mettere fine ai massacri di Israele" - Oggi, 14 maggio nell'aula dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna è stata approvata una risoluzione congiunta dei gruppi di maggioranza che esprime un fermo e deciso appello al Governo, alle istituzioni europee e alla comunità internazionale per un intervento urgente sulla crisi umanitaria.

Gaza, donna di 40 anni e la figlia di 9 anni cercano cibo tra i rifiuti e le macerie: "Stiamo morendo di fame, qua gli aiuti non arrivano" - VIDEO - Islam Abu Taeima ha 40 anni e cinque figli: "Questa è la nostra vita quotidiana. Raccogliamo cibo ogni giorno dalla spazzatura.

Gaza, oltre 100 ong denunciano una carestia di massa: “I nostri colleghi e coloro che assistiamo stanno morendo” - Mentre a Gaza i civili continuano a essere uccisi nei siti di distribuzione di aiuti, oltre 100 organizzazioni umanitarie hanno denunciato che una “ carestia di massa ” si sta diffondendo nella Striscia e che anche i loro operatori stanno soffrendo gravemente a causa della carenza di cibo.

Bambini senza condizioni di salute sottostanti stanno morendo per malnutrizione nella principale struttura pediatrica di Gaza durante l'escalation della crisi degli aiuti umanitari nella guerra tra Israele e Hamas ? https://l.euronews.com/R4I Vai su Facebook

