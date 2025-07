Gaza ‘pausa tattica’ delle operazioni dell’Idf | entrano i camion con gli aiuti umanitari

L’esercito di Israele ha annunciato una ‘ pausa tattica ’ delle sue operazioni nella Striscia di Gaza per permettere un maggiore afflusso di aiuti umanitari nell’enclave palestinese, dove la popolazione è allo stremo. Secondo quanto comunicato su Telegram, la tregua sarà in vigore ogni giorno dalle 10 alle 20 locali (dalle 9 alle 19 in Italia), «fino a nuovo avviso» e comincerà «nelle aree in cui l’esercito non è operativo: Al-Mawasi, Deir al-Balah e città di Gaza». Dopo l’annuncio della pausa dei combattimenti, i primi camion con gli aiuti umanitari sono entrati nella Striscia attraverso il valico di Rafah. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Gaza, ‘pausa tattica’ delle operazioni dell’Idf: entrano i camion con gli aiuti umanitari

