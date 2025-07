Gaza Papa Leone XIV | La popolazione civile è schiacciata dalla fame

“Seguo con molta preoccupazione la gravissima situazione umanitaria a Gaza, dove la popolazione civile è schiacciata dalla fame e continua ad essere esposta a violenze e morte”. Lo ha detto Papa Leone XIV, dopo la recita dell’Angelus. Il Papa ha poi rinnovato il suo “accorato appello al cessate il fuoco, alla liberazione degli ostaggi e al rispetto integrale del diritto umanitario”. “Ogni persona umana ha un’intrinseca dignità conferitale da Dio stesso. Esorto le parti in tutti i conflitti a riconoscerla e ha fermare ogni azione contraria ad essa” ha ribadito il Pontefice. “Esorto a negoziare un futuro di pace per tutti i popoli e a rigettare quanto possa pregiudicarlo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Papa Leone XIV: “La popolazione civile è schiacciata dalla fame”

Papa Leone XIV: "Cessi il fuoco a Gaza, si presti soccorso e si liberino gli ostaggi" - (Agenzia Vista) Città del Vaticano, 11 maggio 2025 "Mi addolora profondamente quanto accade nella Striscia di Gaza.

“Mai più la guerra”. Nella prima domenica da Papa di Prevost cita Ucraina e Gaza - Città del Vaticano, 11 maggio 2025 – La prima domenica da Papa per R obert Francis Prevost è cominciata con una santa messa nelle Grotte Vaticane.

Papa Leone XIV: "Mai più la guerra, cessi il fuoco a Gaza e in Ucraina. E auguri a tutte le mamme" - Oggi c'è stato il primo "Regina Caeli" di papa Leone XIV. Il pontefice si è affacciato alle 12 dalla basilica di San Pietro per recitare la preghiera dedicata alla Madonna che sostituisce l'Angelus nel tempo pasquale.

In un conflitto dove, sin dal primo giorno, la deumanizzazione dell’altro è stata la strategia scelta da entrambi i lati, papa Leone ha preso un’altra strada, dando alle vittime di Gaza un nome e una dignità che il freddo calcolo dei morti gli ha tolto da tempo Vai su Facebook

Dal Palazzo Apostolico di Castelgandolfo, residenza estiva del Papa, durante l'angelus domenicale Leone XIV ha espresso "Dolore per l'attacco israeliano alla chiesa di Gaza" e vicinanza alle famiglie delle vittime, ricordate per nome. Il pontefice ha inoltre chi Vai su X

