“Seguo con molta preoccupazione la gravissima situazione umanitaria a Gaza dove la popolazione civile è schiacciata dalla fame e continua a essere esposta a violenze e morte”. Papa Leone XIV, durante l’Angelus da piazza San Pietro, ha parlato dell’assedio di Israele alla Striscia di Gaza dove oggi sono iniziate, grazie alle pressioni, alcune pause per far entrare gli aiuti. “Rinnovo il mio accorato appello al cessate il fuoco, alla liberazione degli ostaggi, al rispetto integrale del diritto umanitario “. Quindi il Pontefice ha parlato dei conflitti in corso nel mondo: “Il mio cuore è vicino a tutti a coloro che soffrono a causa dei conflitti e della violenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, Papa Leone XIV: “Gravissima situazione umanitaria. La popolazione è schiacciata dalla fame”

Papa Leone XIV: "Cessi il fuoco a Gaza, si presti soccorso e si liberino gli ostaggi" - (Agenzia Vista) Città del Vaticano, 11 maggio 2025 "Mi addolora profondamente quanto accade nella Striscia di Gaza.

“Mai più la guerra”. Nella prima domenica da Papa di Prevost cita Ucraina e Gaza - Città del Vaticano, 11 maggio 2025 – La prima domenica da Papa per R obert Francis Prevost è cominciata con una santa messa nelle Grotte Vaticane.

Papa Leone XIV: "Mai più la guerra, cessi il fuoco a Gaza e in Ucraina. E auguri a tutte le mamme" - Oggi c'è stato il primo "Regina Caeli" di papa Leone XIV. Il pontefice si è affacciato alle 12 dalla basilica di San Pietro per recitare la preghiera dedicata alla Madonna che sostituisce l'Angelus nel tempo pasquale.

"La situazione di Gaza è gravissima, un peccato che grida al Cielo. Con Francesco le conversazioni erano quotidiane, ma anche Papa Leone ci è vicino con la sua preghiera e il suo lavoro per la pace". La testimonianza del parroco della Sacra Famiglia. Vai su X

Nel giorno dell’ennesimo massacro a Gaza – con i carri armati israeliani che hanno sparato sulle tende degli sfollati provocando decine di morti – il leader della Lega, Matteo Salvini, riceve il premio Israele-Italia 2025. Il riconoscimento – istituito per la prima v Vai su Facebook

