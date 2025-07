Gaza nella morsa della fame Israele apre agli aiuti | Ok a corridoi umanitari

di Aldo Baquis Di fronte all‚Äôaggravarsi della crisi umanitaria a Gaza, Egitto e Qatar stanno organizzando un intervento diplomatico di emergenza per ridare fiato alle trattative fra Israele e Hamas per una tregua, arenatesi nei giorni scorsi. In Egitto in particolare cresce la tensione interna dell‚Äôopinione pubblica che insiste per inoltrare aiuti ai palestinesi della Striscia, anche a costo di un confronto con Israele. Mentre a Gaza sono stati segnalati ieri cinque nuovi casi di morte di inedia (il totale √® salito cos√¨ a 127, di cui 85 bambini, secondo fonti locali) anche alcuni Paesi occidentali hanno deciso di mobilitarsi per intervenire sul terreno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

