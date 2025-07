Gaza muore di Fame | tre neonati deceduti 100.000 bambini a rischio

Emergenza umanitaria senza precedenti nella Striscia di Gaza. Israele riapre ai lanci di aiuti dal cielo, ma l’ONU incombe. Gaza sta morendo. A dichiararlo non è solo chi ci vive, ma le immagini, i numeri, le testimonianze strazianti che arrivano ogni ora dalla Striscia. Tre bambini sono morti di fame nelle ultime 24 ore. Uno di loro aveva appena una settimana. Le autoritĂ locali parlano di oltre 100.000 bambini sotto i due anni a rischio imminente di decesso per mancanza di latte artificiale, integratori e cibo. Il latte non arriva, l’acqua è razionata, i farmaci sono finiti. La fame è diventata un’arma silenziosa, letale. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Gaza muore di Fame: tre neonati deceduti, 100.000 bambini a rischio

In questa notizia si parla di: gaza - bambini - fame - rischio

