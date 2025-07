Gaza l’Oms | Malnutrizione a livelli allarmanti Blocco agli aiuti è costato molte vite picco di decessi a luglio

“La malnutrizione sta seguendo una traiettoria pericolosa nella Striscia di Gaza, segnata da un picco di decessi a luglio “. È un’allerta precisa quella lanciata dall’ Organizzazione mondiale della sanità in una dichiarazione pubblicata anche sui social. Proprio nelle ore in cui sulla Striscia si aprono i corridoi umanitari per far entrare gli aiuti, infatti, non si fermano gli effetti della carestia scatenata nelle ultime settimane. “Dei 74 decessi correlati alla malnutrizione nel 2025, 63 si sono verificati a luglio, inclusi 24 bambini sotto i cinque anni, un bambino di età superiore ai cinque anni e 38 adulti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, l’Oms: “Malnutrizione a livelli allarmanti. Blocco agli aiuti è costato molte vite, picco di decessi a luglio”

Gaza, bambina di 4 anni Razan Abu Zaher morta di fame e malnutrizione dopo 40 giorni di agonia in ospedale, come lei altri 18 decessi in 24 ore - Il corpo di Razan Abu Zaher, ormai ridotto allo scheletro, è stato trovato “disteso su una lastra di pietra”.

Gaza, altri 6 morti per fame in 24 ore: 2 bimbi - ROMA Il ministero della Salute di Gaza, governata da Hamas, ha affermato che gli ospedali della Striscia hanno registrato 6 nuovi decessi nelle ultime 24 ore a causa della carestia e della malnutrizio ... Come scrive corrieredellacalabria.it