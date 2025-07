Gaza l’esercito israeliano pubblica un video con il lancio degli aiuti sulla Striscia

L’esercito israeliano ha annunciato di aver lanciato aiuti umanitari con un’operazione aerea nella Striscia di Gaza, dove migliaia di palestinesi sono minacciati dal rischio carestia. L’esercito di Tel Aviv ha anche diffuso sui suoi canali social un video che mostra la preparazione e il momento in cui i pacchi vengono sganciati e paracadutati sulla Striscia. Secondo Al Jazeera, undici persone sono rimaste ferite dopo che un pallet è precipitato sulle tende di un campo della zona settentrionale della Striscia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, l’esercito israeliano pubblica un video con il lancio degli aiuti sulla Striscia

