Gaza l’esercito israeliano annuncia una pausa tattica per l’arrivo degli aiuti umanitari Stop alle operazioni militari fino alle 19 di stasera

Dopo l’annuncio di ieri, da parte di Israele, di una tregua umanitaria per far convogliare beni e aiuti alla popolazione della striscia di Gaza media locali riferiscono di camion di beni utili che hanno iniziato a muoversi dall’Egitto. Israele ha affermato che da oggi saranno istituiti corridoi umanitari per garantire la circolazione in sicurezza dei convogli delle Nazioni Unite che consegnano aiuti alla popolazione dell’enclave palestinese e che saranno implementate pause nelle aree densamente popolate. Nello specifico si tratta, come specifica l’Idf, di una «pausa tattica» delle operazioni. La tregua, si legge in un comunicato pubblicato su Telegram, sarĂ in vigore dalle 10:00 alle 20:00 di oggi ora locale (le 9:00-19:00 in Italia). 🔗 Leggi su Open.online