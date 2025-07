Gaza Leone XIV | Popolazione civile schiacciata dalla fame e esposta a violenza e morte

L’appello di Prevost all’Angelus: “Cessate-il-fuoco, liberazione degli ostaggi e rispetto del diritto umanitario”. L’invito di Pax Christi a suonare le campane alle 22. E il Pontefice saluta i giovani già arrivati per il Giubileo. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Gaza, Leone XIV: “Popolazione civile schiacciata dalla fame e esposta a violenza e morte”

Papa Leone XIV: "Cessi il fuoco a Gaza, si presti soccorso e si liberino gli ostaggi" - (Agenzia Vista) Città del Vaticano, 11 maggio 2025 "Mi addolora profondamente quanto accade nella Striscia di Gaza.

Papa Leone XIV: "Mai più la guerra, cessi il fuoco a Gaza e in Ucraina. E auguri a tutte le mamme" - Oggi c'è stato il primo "Regina Caeli" di papa Leone XIV. Il pontefice si è affacciato alle 12 dalla basilica di San Pietro per recitare la preghiera dedicata alla Madonna che sostituisce l'Angelus nel tempo pasquale.

Papa Leone XIV, il primo Regina Coeli in piazza San Pietro: "Pace giusta per l'Ucraina e cessate il fuoco a Gaza, bene tregua tra India e Pakistan" - "Cari fratelli e sorelle, buona domenica", sono state le prime parole del Papa, che questa mattina si è recato nelle Grotte vaticane per la messa Papa Leone XIV ha recitato il suo primo Regina Coeli in piazza San Pietro, dove sono presenti 150mila fedeli.

