Gaza l’arrivo della nave della Freedom Flotilla nel porto di Ashdod | le immagini

La nave umanitaria Handala, intercettata dall’esercito israeliano, è approdata nel porto di Ashdod. L’imbarcazione della Freedom Flotilla Coalition diretta a Gaza è stata intercettata poco prima della mezzanotte di sabato. I 21 attivisti e giornalisti a bordo sono stati arrestati e tutto il carico, compreso latte in polvere, cibo e medicinali, è stato sequestrato, secondo quanto riferito dalla ong. La stessa ong ha accusato l’esercito di aver intercettato “violentemente” la nave in acque internazionali, a circa 40 miglia nautiche da Gaza. L’esercito israeliano non ha rilasciato commenti immediati, ma il ministero degli Esteri ha comunicato che la marina ha fermato la nave e la sta portando a riva. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, l’arrivo della nave della Freedom Flotilla nel porto di Ashdod: le immagini

