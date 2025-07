Gaza la nave degli italiani ProPal fa un buco nell' acqua | tutti arrestati

L'equipaggio della nave Handala della Freedom Flotilla Coalition è arrivato al porto di Ashdod, in Israele, dopo l'arresto da parte dell'esercito israeliano, che ieri sera ha intercettato l'imbarcazione diretta a Gaza con l'intenzione di portare aiuti umanitari, è salito a bordo e ha arrestato le 21 persone a bordo. Lo riferisce la stessa organizzazione, che parla di "rapimento illegale" da parte di Israele. "Secondo il nostro team legale, l'equipaggio civile a bordo della Handala è arrivato al porto di Ashdod dopo il rapimento illegale in acque internazionali da parte delle forze di occupazione israeliane", riferisce la Freedom Flotilla Coalition, aggiungendo che "i rappresentanti diplomatici e gli avvocati di Adalah sono attualmente presenti e in attesa di poter accedere all'equipaggio" e "tuttavia, al momento, l'accesso non è stato concesso". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Gaza, la nave degli italiani ProPal fa un buco nell'acqua: tutti arrestati

In Grecia impedito l'attracco di una nave da crociera israeliana. L'allarme delle ong: "A Gaza è carestia di massa" - Sempre più allarmante la situazione nella Striscia di Gaza. A poche ore dalla dichiarazione di condanna da parte di 25 Paesi, inclusa l'Italia, sulla gestione israeliana del conflitto nell'exclave palestinese, 109 organizzazioni non governative e gruppi per i diritti umani, tra cui Save the Children, Oxfam e Medici senza frontiere, hanno lanciato l'allarme per la " carestia di massa " che si sta diffondendo a Gaza.

Israele blocca nave con aiuti per Gaza - 1.53 La nave Handala, gestita dalla Freedom Flotilla Coalition, è stata intercettata dalla Marina israeliana mentre tentava di raggiungere le coste di Gaza con un carico di aiuti umanitari e con a bordo attivisti pro-palestinesi provenienti da 12 Paesi.

L'attacco alla nave che trasportava aiuti umanitari a Gaza, l'arcivescovo Damiano: "Atrocità senza fine" - "Pochi giorni fa è stata colpita da due droni una nave carica di aiuti umanitari destinati alla popolazione di Gaza, stremata da un anno e mezzo di bombardamenti e di politiche mirate all’annientamento del popolo palestinese.

