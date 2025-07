Gaza la lettera degli ex ambasciatori a Meloni | Riconoscere lo Stato di Palestina

‚ÄúL‚Äôiniziativa da assumere con urgenza √® l‚Äôimmediato riconoscimento nazionale dello Stato di Palestina‚ÄĚ. √ą quanto chiedono 35 ambasciatori italiani in pensione ‚Äď tra i quali Pasquale Ferrara, Pasquale Quito Terracciano, Ferdinando Nelli Feroci, Stefano Stefanini, Rocco Cangelosi ‚Äď in una lettera aperta alla premier Giorgia Meloni. I firmatari chiedono di ‚Äúsospendere ogni rapporto e cooperazione‚ÄĚ nel settore militare e della difesa con Israele; ‚Äúsostenere in sede Ue ogni iniziativa che preveda sanzioni individuali‚ÄĚ; ‚Äúunirsi al consenso europeo‚ÄĚ per la sospensione temporanea dell‚Äôaccordo Israele-Ue. 🔗 Leggi su Tpi.it ¬© Tpi.it - Gaza, la lettera degli ex ambasciatori a Meloni: ‚ÄúRiconoscere lo Stato di Palestina‚ÄĚ

