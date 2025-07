Gaza Israele | Da oggi pause tattiche per far entrare aiuti Ma l’Idf | Non è vero che si muore di fame Arrivano i primi camion dall’Egitto

Israele approva il piano per occupare tutta la Striscia di Gaza - Espandere gradualmente le operazioni di terra a Gaza, occupare totalmente la Striscia e mantenere i territori conquistati.

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Khan Younis, 13 mag. (askanews) - Il ministero della Salute della Striscia di Gaza, guidato da Hamas, ha affermato che due persone sono morte nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis.

Israele approva la "conquista e l'occupazione di Gaza": in cosa consiste il piano che partirà solo dopo l'ok di Trump - Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato all'unanimità il piano che prevede la conquista e l'occupazione, anche totale, della Striscia di Gaza.

Alle 6 del mattino di domenica 27 luglio, l’esercito israeliano ha annunciato una “pausa tattica” nella Striscia di Gaza, della durata di dieci ore al giorno fino a nuovo avviso, nelle aree in cui le forze non sono operative, in particolare a Mawasi, Deir al-Balah e G Vai su X

Le strazianti immagini di una bambina di 12 anni che corre lungo una spiaggia di Gaza gridando "padre, padre, padre" e poi cade in lacrime accanto al suo corpo, avevano trasformato Huda Ghalia, in un'icona della lotta palestinese. Quella ragazzina che ave Vai su Facebook

