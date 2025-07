Gaza il sondaggio | Quasi 2 italiani su 3 crede che sia in corso un genocidio per il 47% Israele si comporta come la Germania nazista

Per il 65% a Gaza è in corso un genocidio. Il 60% degli intervistati condanna la gestione dei territori occupati in Cisgiordania Un sondaggio condotto da YouTrend rivela come quasi 2 italiani su 3 credano che che a Gaza sia in corso un genocidio, vale a dire il 65%. Non solo: per il 47%, quin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, il sondaggio: "Quasi 2 italiani su 3 crede che sia in corso un genocidio, per il 47% Israele si comporta come la Germania nazista"

