Gaza il ministro Esteri Saar a Tajani | tregua umanitaria di 24 ore | Esercito Israele | Ok ripresa aiuti umanitari ma non si muore di fame è fake news di Hamas

Ong: "Tanti morti per fame a Gaza in una settimana come negli ultimi due anni". Londra, Parigi e Berlino pensano a un ponte aereo. Freedom Flotilla, soldati a bordo: arrestati gli attivisti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, il ministro Esteri Saar a Tajani: tregua umanitaria di 24 ore | Esercito Israele: "Ok ripresa aiuti umanitari ma non si muore di fame, è fake news di Hamas"

Netanyahu “invia soldati a commettere crimini di guerra a Gaza”, dice l’ex Ministro della Difesa israeliano - Moshe Yaalon, ex capo di stato maggiore dell’esercito israeliano ed ex ministro della Difesa, ha accusato il governo di Israele di inviare i soldati a Gaza a commettere crimini di guerra e deportare i palestinesi per "occupare la Striscia e reinsediarla con ebrei".

Ministro israeliano: Gaza sarĂ completamente distrutta - Milano, 6 mag. (askanews) - Il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich ha dichiarato oggi che la Striscia di Gaza sarĂ "totalmente distrutta" dopo la guerra in corso tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas.

Iran, nucleare e Gaza: “Trump ha visto il ministro israeliano Dermer” - (Adnkronos) – Colloquio 'privato' su nucleare e Iran, ma anche sulla guerra a Gaza. Questi i temi sul tavolo nell'incontro di ieri tra il presidente americano Donald Trump e il ministro israeliano per gli Affari Strategici Ron Dermer, stretto collaboratore del primo ministro Benjamin Netanyahu.

Il ministro degli Esteri israeliano ha espresso ottimismo sul raggiungimento di un accordo per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi a #Gaza, affermando che se una tregua temporanea sarĂ siglata, #Israele negozierĂ la fine permanente delle ostilitĂ . Vai su X

MEDIO ORIENTE Kallas: “Israele aumenta gli aiuti per Gaza”. Così l’accordo di scambio con l’Ue rimane di Riccardo Antoniucci Fq - 11 luglio 2025 - La notizia stona con la cronaca del conflitto, dove ancora ieri sono morti 55 palestinesi in raid e l’Idf continua a Vai su Facebook

Gaza, il ministro Esteri Saar a Tajani: tregua umanitaria di 24 ore | Esercito Israele: Ok ripresa aiuti umanitari ma non si muore di fame, è fake news di Hamas; Gaza, l’Ue a Israele: “Basta uccidere civili in cerca di aiuti”; Colloqui del Ministro Tajani con il Ministro degli Esteri israeliano Saar e con Padre Gabriel Romanelli.

Colloqui del Ministro Tajani con il Ministro degli Esteri israeliano Saar e con Padre Gabriel Romanelli - Farnesina – Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avuto una conversazione telefonica con il Ministro degli Esteri israeliano Saar e, successivamente, un colloquio con Padre Gabriel Romanelli, par ... Si legge su informazione.it

Ministro degli Esteri Sa'ar a Euronews: Israele "non ha intenzione di controllare Gaza a lungo termine" - Il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa'ar, ha dichiarato in un'intervista esclusiva a Euronews, che Israele non ha "alcuna intenzione" di controllare la Striscia di Gaza a lungo termine. Secondo msn.com