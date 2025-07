Gaza Idf sequestra nave Freedom Flotilla con aiuti umanitari 21 a bordo tra cui 2 italiani Tajani | Rientro in aereo o rimpatrio forzato

La nave Handala fermata da Israele: attivisti in stato di fermo, aiuti simbolici e rimpatrio forzato per i due italiani a bordo A Gaza è stata sequestrata la nave civile Handala dell'associazione Freedom Flotilla con "aiuti umanitari" per ia popolazione palestinese dall'Idf. 21 attivisti sono.

Israele blocca nave con aiuti per Gaza - 1.53 La nave Handala, gestita dalla Freedom Flotilla Coalition, è stata intercettata dalla Marina israeliana mentre tentava di raggiungere le coste di Gaza con un carico di aiuti umanitari e con a bordo attivisti pro-palestinesi provenienti da 12 Paesi.

L'attacco alla nave che trasportava aiuti umanitari a Gaza, l'arcivescovo Damiano: "Atrocità senza fine" - "Pochi giorni fa è stata colpita da due droni una nave carica di aiuti umanitari destinati alla popolazione di Gaza, stremata da un anno e mezzo di bombardamenti e di politiche mirate all’annientamento del popolo palestinese.

Nave con Greta Thunberg che trasporta aiuti per Gaza, il ministro della difesa israeliano: "Antisemita, torna indietro" - La nave Madleen della Freedom flotilla era salpata da Catania per consegnare beni di prima necessità nella Striscia di Gaza, sfidando il blocco navale israeliano che impedisce l'arrivo di aiuti umanitari anche via mare.

