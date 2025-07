Gaza i camion di aiuti entrano nella Striscia dal valico di Rafah dopo 150 giorni di chiusura

Una fonte ufficiale della Mezzaluna Rossa ha fatto sapere che 120 camion di aiuti umanitari, tra cui cibo, medicine, forniture mediche, beni di prima necessit√†, condutture idriche e cisterne, appartenenti a diverse organizzazioni delle Nazioni Unite, della Mezzaluna Rossa egiziana e degli Emirati Arabi Uniti, sono entrati nella Striscia di Gaza. ‚ÄúDopo 150 giorni di chiusura dei valichi di frontiera e il divieto di ingresso di aiuti umanitari a Gaza, il valico di Rafah √® stato aperto sul lato palestinese e sono entrati 120 camion di aiuti umanitari, medici e alimentari‚ÄĚ, ha precisato la fonte. Ha aggiunto che altri aiuti umanitari e medici saranno consegnati domani all‚Äôapertura dei valichi di Kerem Shalom. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it ¬© Ilfattoquotidiano.it - Gaza, i camion di aiuti entrano nella Striscia dal valico di Rafah dopo 150 giorni di chiusura

In questa notizia si parla di: gaza - aiuti - camion - striscia

A Gaza un bambino su due è gravemente malnutrito: gli aiuti umanitari continuano ad essere bloccati - Lo standard globale per misurare la sicurezza alimentare ha lanciato un nuovo allarme: tutta la Striscia di Gaza è in emergenza alimentare diffusa.

Usa: daremo aiuti a Gaza senza Israele - 7.00 Gli Stati Uniti hanno annunciato che Israele non parteciperà al piano di distribuzione di aiuti alimentari alla Striscia di Gaza, dove il cibo scarseggia da quando Israele ha bloccato le consegne, oltre due mesi fa.

Meloni sente Netanyahu e l'emiro del Qatar: ¬ęCessate il fuoco a Gaza e accesso agli aiuti umanitari¬Ľ - Nel quadro dei contatti avviati sin dal Vertice G7 di Kananaskis a sostegno di un cessate il fuoco a Gaza, la¬†presidente del Consiglio, Giorgia¬†Meloni, ha intensificato il dialogo con.

#Israele annuncia pause tattiche in alcune aree della striscia di #Gaza per motivi umanitari. Primi camion con aiuti entrano dall'#Egitto. #Tajani sente... Vai su Facebook

#Medio Oriente: Oggi 'pausa tattica' delle operazioni militari a Gaza. Entrano i camion con gli aiuti umanitari Pallet su una tenda di sfollati ferisce 11 persone. Camion di aiuti in movimento dall'Egitto per raggiungere la Striscia Leggi la notizia … https://ift.tt/c6eX Vai su X

Israele lancia aiuti dal cielo su Gaza e annuncia corridoi umanitari per i convogli Onu - Pam: Bene pausa umanitaria, abbiamo scorte per nutrire Gaza per tre mesi; Guerra Israele, al via tregua umanitaria. Idf lancia aiuti, camion a Gaza. DIRETTA; Medio Oriente: Oggi 'pausa tattica' delle operazioni militari a Gaza. Entrano i camion con gli aiuti umanitari.

Gaza, camion con aiuti umanitari entrano dal valico di Kerem Shalom: le immagini - Qahera News TV, decine di camion che trasportavano aiuti umanitari nella penisola del Sinai in Egitto hanno iniziato a ... Da msn.com

Medio Oriente, primi aiuti a Gaza: i camion si muovono verso la Striscia - I primi camion carichi di aiuti hanno attraversato in queste ore il confine dall'Egitto verso la Striscia di Gaza, mentre Israele ha annunciato una tregua nei combattimenti per 'scopi umanitari' in di ... Scrive repubblica.it