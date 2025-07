Gaza gli aerei militari della Giordania e degli Emirati Arabi Uniti paracadutano 25 tonnellate di aiuti

Aerei militari della Giordania e degli Emirati Arabi Uniti hanno paracadutato 25 tonnellate di aiuti umanitari a Gaza. Secondo quanto riferito in un comunicato dall'esercito giordano, due velivoli giordani e uno emiratino hanno partecipato all'operazione, che ha avuto come obiettivo la distribuzione di beni essenziali alla popolazione stremata dalla fame. I pacchi sono stati accolti con entusiasmo dai civili radunati sotto la traiettoria degli aerei, nella speranza di ricevere rifornimenti vitali.

L’Idf ha annunciato “pause tattiche” per tre giorni in diverse aree della Striscia, nelle stesse ore in cui vengono attivati i corridoi umanitari, con camion di aiuti che si muovono dall’Egitto e lanci di beni in alcuni punti di Gaza, dopo l'autorizzazione alla ripresa dei Vai su Facebook

