Gaza | Fassino L’Italia partecipi al lancio degli aiuti

ROMA – "Francia, Germania e Gran Bretagna annunciano un piano per il lancio aereo di aiuti umanitari alla popolazione gazawi. Operazione autorizzata anche da Israele. Nessuna ragione giustificherebbe la non partecipazione dell'Italia ad una iniziativa volta a soccorrere una popolazione stremata da 20 mesi di guerra. Il governo italiano esca da un incomprensibile e imbarazzante immobilismo e dichiari di essere pronto a concorrere alla iniziativa". Lo chiede Piero Fassino (foto), vice presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati.

Francia, Germania e Gran Bretagna annunciano un piano per il lancio aereo di aiuti umanitari alla popolazione di #Gaza. Operazione autorizzata anche da #Israele. Nessuna ragione giustificherebbe la non partecipazione dell'Italia ad una iniziativa volta a soccorrere una popolazione stremata da 20 mesi di guerra.

Idf a bordo della nave della Freedom Flotilla al largo di Gaza: attivisti arrestati, tra loro ci sono italiani. Il segretario di Stato americano Rubio avrebbe dichiarato alle famiglie degli ostaggi israeliani che gli Usa devono cambiare strategia in Medio Oriente Vai su Facebook

Israele lancia aiuti dal cielo su Gaza e annuncia corridoi umanitari per i convogli Onu - Gaza, Tajani a Rainews24 : da Israele apertura su aiuti umanitari ma io insisto sul cessate il fuoco (Video); Israele annuncia ripresa aiuti. Sa'ar a Tajani: Tregua umanitaria di un giorno; Israele - Gaza, le news. Nella Striscia aiuti dall’Egitto. Tajani: “Possibile rientro degli italiani di Freedom Flotilla”.

Gaza, Tajani a Rainews24 : da Israele apertura su aiuti umanitari ma io insisto sul cessate il fuoco - Sul Venezuela invece Tajani ha detto: "Ci sono una quindicina di italiani detenuti nelle carceri venezuelane. Lo riporta rainews.it

L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza, oggi pausa 'tattica' nei combattimenti - Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha detto alle famiglie degli ostaggi israeliani che gli Stati Uniti "devono cambiare strategia a Gaza". Riporta ansa.it