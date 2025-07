Gaza entrano camion con aiuti dopo pausa tattica Idf in tre zone

Roma, 27 lug. (askanews) – L’esercito israeliano ha annunciato una “pausa tattica” delle operazioni militari in tre parti di Gaza: a Muwasi, Deir al-Balah e Gaza City. In un comunicato ha anche annunciato la creazione di corridoi umanitari per aiutare le agenzie a distribuire cibo e beni di prima necessità alla popolazione civile. Come riferisce con un post su X Al Qahera News camion con aiuti umanitari dall’Egitto hanno iniziato oggi a entrare nella Striscia di Gaza attraverso il valico di Rafah, mentre le forze di difesa israeliane hanno ribadito nella nottata di aver paracadutato aiuti umanitari sulla Striscia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: gaza - camion - aiuti - pausa

L'Onu distribuisce 90 camion di aiuti umanitari a Gaza dopo il blocco - L'Onu ha recuperato, e cominciato a distribuire nella Striscia di Gaza, l'equivalente di 90 camion di aiuti umanitari, per la prima volta dall'inizio del blocco totale sul territorio palestinese.

Gaza, il medico di Emergency: “Troppi bimbi malnutriti, fate entrare i camion con gli aiuti” - Milano, 2 giugno 2025 – Un drone dell’esercito israeliano sorvola la zona giorno e notte mentre in lontananza si avvertono le esplosioni, si alzano colonne di fumo dalle aree bombardate della Striscia di Gaza.

Onu, 'oggi 20 camion di aiuti entreranno nella Striscia di Gaza' - Un funzionario delle Nazioni Unite ha dichiarato che oggi è previsto che 20 camion di aiuti, per lo più carichi di cibo, raggiungeranno la Striscia di Gaza.

Gaza, ‘pausa tattica’ delle operazioni dell’Idf: entrano i camion con gli aiuti umanitari. La tregua sarà in vigore «fino a nuovo avviso» ogni giorno dalle 10 alle 20 locali, in alcune porzioni della Striscia Vai su X

ISRAELE ANNUNCIA "PAUSE UMANITARIE" PER AIUTI A GAZA: "FAKE NEWS LA FAME A GAZA, ORA TOCCA ALL'ONU" «Domani mattina Israele applicherà una 'pausa umanitaria' nei centri civili e nei corridoi umanitari per consentire la distribuzione degli Vai su Facebook

Medio Oriente: Oggi 'pausa tattica' delle operazioni militari a Gaza. Entrano i camion con gli aiuti umanitari; Israele lancia aiuti dal cielo su Gaza e annuncia corridoi umanitari per i convogli Onu - Idf, 'tregua locale a Gaza fino a nuovo avviso; Gaza, Israele: Da oggi pause tattiche per far entrare aiuti. Ma l'Idf: Non è vero che si muore di fame. Arrivano i primi camion dall'Egitto.

Gaza, l'ingresso dei camion di aiuti al valico di Kerem Shalom - Dopo la pausa umanitaria di 10 ore nei combattimenti stabilita da Israele in alcune zone di Gaza, camion carichi di aiuti stanno entrando dall'Egitto nella Striscia. Secondo msn.com

Gaza, entrano camion con aiuti dopo “pausa tattica” Idf in tre zone - (askanews) – L’esercito israeliano ha annunciato una “pausa tattica” delle operazioni militari in tre parti di Gaza: a Muwasi, Deir al- Da askanews.it