Gaza da oggi pause umanitarie e corridoi per aiuti Idf | Carestia? Propaganda di Hamas

(Adnkronos) ‚Äď A partire dalla mattinata di oggi, Israele ‚Äúapplicher√† una ‚Äėpausa umanitaria‚Äô nei centri civili e nei corridoi umanitari‚ÄĚ a Gaza ‚Äúper consentire la distribuzione degli aiuti‚ÄĚ. Ad annunciarlo in un post su X √® stato ieri sera il ministero degli Esteri, assicurando che ‚ÄúIsraele ha continuato a facilitare l‚Äôingresso dei camion di aiuti . 🔗 Leggi su Ildifforme.it ¬© Ildifforme.it - Gaza, da oggi pause umanitarie e corridoi per aiuti. Idf: ‚ÄúCarestia? Propaganda di Hamas‚ÄĚ

Corridoi universitari per Gaza. Un ponte tra Unipi e la Palestina per studenti e ricercatori rifugiati - di Mario Ferrari PISA Un ponte tra l’ Università di Pisa e la popolazione palestinese, capace di offrire a giovani studenti e ricercatori non solo il diritto allo studio, ma anche una via di fuga dalla guerra.

Israele annuncia: "Riprendiamo il lancio di aiuti a Gaza, pronti a corridoi umanitari" - Per consentire "la circolazione sicura dei convogli delle Nazioni Unite che consegnano cibo e medicinali", l'esercito israeliano (Idf) ha annunciato che riprenderanno i corridoi umanitari così come i lanci di aiuti "contenenti farina, zucchero e cibo in scatola" nella Striscia di Gaza.

