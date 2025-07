Gaza camion con aiuti umanitari verso il valico di Kerem Shalom

Secondo quanto riportato dall’emittente televisiva statale egiziana Al-Qahera News TV, decine di camion che trasportavano aiuti umanitari nella penisola del Sinai in Egitto hanno iniziato a dirigersi verso il valico di Kerem Shalom per essere sottoposti a controlli prima di poter entrare nella Striscia di Gaza. Le immagini mostrano i camion in coda per attraversare il confine nelle prime ore del mattino, mentre l’esercito israeliano ha iniziato una tregua limitata di 10 ore al giorno in tre zone di Gaza. L’esercito ha dichiarato che avrebbe iniziato una “pausa tattica” a Gaza City, Deir al-Balah e Muwasi, tre aree del territorio densamente popolate, per “aumentare la portata degli aiuti umanitari” che entrano nel territorio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, camion con aiuti umanitari verso il valico di Kerem Shalom

In questa notizia si parla di: camion - gaza - aiuti - umanitari

L'Onu distribuisce 90 camion di aiuti umanitari a Gaza dopo il blocco - L'Onu ha recuperato, e cominciato a distribuire nella Striscia di Gaza, l'equivalente di 90 camion di aiuti umanitari, per la prima volta dall'inizio del blocco totale sul territorio palestinese.

Gaza, il medico di Emergency: “Troppi bimbi malnutriti, fate entrare i camion con gli aiuti” - Milano, 2 giugno 2025 – Un drone dell’esercito israeliano sorvola la zona giorno e notte mentre in lontananza si avvertono le esplosioni, si alzano colonne di fumo dalle aree bombardate della Striscia di Gaza.

Onu, 'oggi 20 camion di aiuti entreranno nella Striscia di Gaza' - Un funzionario delle Nazioni Unite ha dichiarato che oggi è previsto che 20 camion di aiuti, per lo più carichi di cibo, raggiungeranno la Striscia di Gaza.

#Israele annuncia pause tattiche in alcune aree della striscia di #Gaza per motivi umanitari. Primi camion con aiuti entrano dall'#Egitto. #Tajani sente... Vai su Facebook

Israele: «Pause tattiche quotidiane per l’ingresso degli aiuti a Gaza». Camion umanitari entrano da Egitto e Giordania https://editorialedomani.it/politica/mondo/guerra-gaza-israele-hamas-aiuti-umanitari-ultime-notizie-oggi-27-luglio-dwtyib1m?utm_source=dlv Vai su X

Hamas: infondate le accuse contro di noi di furti di aiuti. A Gaza 5 persone morte per fame in 24 ore; Guerra Israele, al via tregua umanitaria. Idf lancia aiuti, camion a Gaza. DIRETTA; Israele: «Pause tattiche quotidiane per l’ingresso degli aiuti a Gaza». Camion umanitari entrano da Egitto e Giordania.

Gaza, camion con aiuti umanitari verso il valico di Kerem Shalom - Qahera News TV, decine di camion che trasportavano aiuti umanitari nella penisola del ... Da msn.com

Gaza, tregua di 10 ore, entrano camion di aiuti ONU. IDF lancerà 7 pallet di cibo (per 2 milioni di persone) - A seguito di una tregua di dieci ore questa mattina sono entrati a Gaza i primi camion ONU carichi di aiuti umanitari ... fanpage.it scrive