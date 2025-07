Gaza anche due funzionari Idf smentiscono Israele e Usa | Nessuna prova di furti di aiuti umanitari Onu da parte di Hamas

Una tesi che segue quando detto da un ufficio dell'Agenzia statunitense per lo Sviluppo Internazionale (USAID), che aveva sostenuto come non fossero stati "rilevati rapporti che accusino Hamas di aver beneficiato delle forniture finanziate dagli Stati Uniti" Anche due funzionari dell'Idf smen. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, anche due funzionari Idf smentiscono Israele e Usa: "Nessuna prova di furti di aiuti umanitari Onu da parte di Hamas"

