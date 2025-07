Gaza aereo lancia aiuti sulla Striscia

Un aereo è stato visto lanciare aiuti sulla Striscia di Gaza domenica, mentre Israele avviava una serie di misure per alleviare la crisi umanitaria nella zona. Il lancio è avvenuto poche ore dopo che Israele aveva distribuito pacchi di aiuti contenenti farina, zucchero e cibo in scatola nel territorio palestinese. Sempre domenica, l’ esercito israeliano ha avviato una pausa limitata dei combattimenti in tre aree densamente popolate di Gaza per 10 ore al giorno. Ha annunciato l’introduzione di una “pausa tattica” quotidiana a Gaza City, Deir al-Balah e Muwasi, tre delle zone più popolate del territorio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, aereo lancia aiuti sulla Striscia

A Gaza un bambino su due è gravemente malnutrito: gli aiuti umanitari continuano ad essere bloccati - Lo standard globale per misurare la sicurezza alimentare ha lanciato un nuovo allarme: tutta la Striscia di Gaza è in emergenza alimentare diffusa.

Usa: daremo aiuti a Gaza senza Israele - 7.00 Gli Stati Uniti hanno annunciato che Israele non parteciperà al piano di distribuzione di aiuti alimentari alla Striscia di Gaza, dove il cibo scarseggia da quando Israele ha bloccato le consegne, oltre due mesi fa.

Meloni sente Netanyahu e l'emiro del Qatar: «Cessate il fuoco a Gaza e accesso agli aiuti umanitari» - Nel quadro dei contatti avviati sin dal Vertice G7 di Kananaskis a sostegno di un cessate il fuoco a Gaza, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha intensificato il dialogo con.

Israele ha avviato una nuova serie di operazioni umanitarie nella Striscia di Gaza con il lancio aereo di aiuti mentre sul terreno sono stati istituiti nuovi corridoi umanitari sicuri. (? Samuel Capelluto) Vai su X

L’Idf ha annunciato “pause tattiche” per tre giorni in diverse aree della Striscia, nelle stesse ore in cui vengono attivati i corridoi umanitari, con camion di aiuti che si muovono dall’Egitto e lanci di beni in alcuni punti di Gaza, dopo l'autorizzazione alla ripresa dei Vai su Facebook

Gaza, Israele bombarda e lancia aiuti. 35 ex ambasciatori a Meloni: Riconoscere la Palestina - Nonostante la pausa tattica, oggi a Gaza 62 morti. Di questi, 34 erano in fila per il cibo. Lo riporta Al Jazeera; Gaza, aereo lancia aiuti sulla Striscia; Guerra Israele, camion di aiuti a Gaza. Netanyahu: Ora l'Onu non ha più scuse. LIVE.

Aerei dalla Giordania e dagli Emirati sganciano aiuti sulla Striscia di Gaza - Due aerei giordani e uno emiratino hanno sganciato 25 tonnellate di aiuti umanitari sulla Striscia di Gaza: lo ha annunciato l'esercito giordano in un comunicato. Come scrive msn.com

Gaza, un video dell'Idf mostrerebbe il lancio di cibo nella Striscia - Le Forze di Difesa israeliane (IDF) hanno diffuso domenica un video che mostra, secondo quanto riferito, lanci aerei di aiuti umanitari effettuati in coordinamento con organizzazioni internazionali. Riporta ilgiornale.it