Gattuso inizia il giro di visite nei ritiri! A breve l’incontro con l’Inter

Non solo i ritiri in Italia. A tenere banco è anche il percorso che l’Italia farà con il nuovo Commissario Tecnico, Gennaro Gattuso. Il nuovo ct azzurro sta facendo dei saluti nei ritiri, tra cui anche un passaggio in programma ad Appiano Gentile. ITALIA – È partito da Trigoria il giro di visite di Rino Gattuso nei ritiri delle squadre di Serie A. Il nuovo commissario tecnico della Nazionale ha fatto il suo debutto nel centro sportivo della Roma, guidata da Gian Piero Gasperini, dove ha incontrato diversi volti noti del gruppo azzurro, tra cui Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini, Stephan El Shaarawy e Bryan Cristante. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Gattuso, inizia il giro di visite nei ritiri! A breve l’incontro con l’Inter

In questa notizia si parla di: ritiri - gattuso - giro - visite

Gattuso in tour per i ritiri: l’Italia riparte dai giovani. Il focus della Gazzetta dello Sport su Francesco Pio Esposito - di Redazione Il c.t. dell’Italia, Gennaro Gattuso in viaggio per osservare i giovani talenti in Serie A: il focus della Gazzetta anche su Francesco Pio Esposito.

Camarda, Leoni, Casadei e non solo: Gattuso in visita nei ritiri per l'Italia del futuro - Il nuovo c.t. sta studiando per costruire la nuova Nazionale: accanto ai senatori, tanti giovani vogliono guadagnarsi la Nazionale

Camarda, Leoni, Casadei e non solo: Gattuso in visita nei ritiri per l'Italia del futuro; Nazionale, Gattuso fa visita alle squadre di A: oggi alla Roma, poi toccherà a Fiorentina e Cagliari; Tour nei ritiri di Gattuso. Domani sarà ad Appiano dall’Inter.

Camarda, Leoni, Casadei e non solo: Gattuso in visita nei ritiri per l'Italia del futuro - sta studiando per costruire la nuova Nazionale: accanto ai senatori, tanti giovani vogliono guadagnarsi la Nazionale ... Scrive gazzetta.it

Gattuso, un ct alla scoperta dell’Italia: il tour nei ritiri per scegliere gli azzurri - Il nuovo commissario tecnico della Nazionale ha iniziato le visite nei centri d’allenamento: oggi sarà al Viola Park, domani osserverà ... Riporta repubblica.it