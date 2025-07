Garlasco rumors clamorosi sulla Procura | Cosa emergerà a ottobre

Garlasco, qualcosa di nuovo bolle in pentola? Gianluca Zanella, volto del canale d’inchiesta Darkside, è tornato a esprimersi sulla vicenda dell'omicidio di Chiara Poggi. Lo ha fatto durante una puntata del programma Calibro 8, condotto da Francesco Borgonovo su Radio Cusano Campus. Durante l’intervento, il giornalista ha ribadito la sua posizione critica nei confronti della condanna inflitta ad Alberto Stasi, ritenendo che gli elementi su cui si è basata fossero tutt’altro che solidi: "L’innocenza di Stasi, di cui io sono convinto, ma non per partito preso, paradossalmente è contenuta nella sentenza di condanna, perchĂ©, se la si legge senza preconcetti, ci si accorge della sua illogicitĂ ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

