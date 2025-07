“ Potevi girare in eterno ma c’erano sempre e soltanto i campi e i serbatoi dell’acqua e le piccole torri di trivellazione che ballonzolavano su e giù come altalene. Guardavo i camionisti e le puttane da cesso pubblico arrancare sotto la pioggerella, facendo avanti e indietro fra la lavanderia a gettoni e la stazione di servizio dove gli autoarticolati stavano in fila sotto le lampade alogene. Una donna con dei capelli altissimi scese da uno dei tir e salì in quello subito accanto ”. Galveston, di Nic Pizzolatto (traduzione di Giuseppe Manuel Brescia; Minimum Fax), è un intenso noir, politicamente scorretto (aspetto che lo rende credibile), che si svolge nel 1987. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - ‘Galveston’, l’America dei margini nel noir di Nic Pizzolatto