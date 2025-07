Gallipoli | ex carabiniere soccorre bagnante e poi si accascia Malore anche per un medico

Un medico in vacanza è intervenuto praticando all'uomo il massaggio cardiaco, però è stato colto da un malorea sua volta. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Gallipoli: ex carabiniere soccorre bagnante e poi si accascia. Malore anche per un medico

Bimbo di 7 anni rischia di annegare all'acquapark di Gallipoli: rianimato per 25 minuti, è in coma Gli sforzi, prima del bagnino della piscina e poi dei soccorritori del 118 accorsi sul posto, sono stati decisivi per rianimare il bimbo le cui condizioni però restano gr

