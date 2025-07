Galeone | Il Pescara in C era contro la storia Vivarini? Bene È un bravo allenatore

Silenzio, parla Giovanni Galeone per tutti a Pescara "Il Profeta". Il più iconico allenatore nella storia del Delfino, l'unico in grado di portare per due volte la squadra biancazzurra in Serie A e a salvarla nella massima serie, dopo un lungo silenzio è tornato a parlare.

ALLEGRI, UN LEADER NATO L'ultimo sms con Max Allegri? «Dopo la presentazione a Milanello. Un bel in bocca al lupo per il suo nuovo Milan. Ha detto che quest'anno farà il difensivista… Mah». Giovanni Galeone, il Maestro dei Maestri. Memoria di ferro

Galeone: Il Pescara in C era contro la storia. Vivarini? Bene. È un bravo allenatore; Galeone a ruota libera: «Il Pescara in B torna a casa. La fine della magìa di Baldini? Mi dicono che siano stati altri i problemi.

