Gaia Tortora | Basta vite intrappolate dai teoremi | ecco perché la separazione delle carriere è un passo decisivo verso la giustizia giusta

Con il sì ottenuto in Senato questa settimana, si completa la prima fase dell’iter di approvazione di una riforma della giustizia attesa da decenni che attua, finalmente, la separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante. Adesso, trattandosi di legge di revisione costituzionale, si dovrà attendere il secondo passaggio in entrambi i rami del Parlamento e, visti i numeri, il referendum, verosimilmente nel 2026. È una riforma di cui si discute da oltre 30 anni, naturale conseguenza del passaggio dal rito inquisitorio a quello accusatorio, avvenuto nel 1988, che sino ad ora nessuno era riuscito a concretizzare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Gaia Tortora: “Basta vite intrappolate dai teoremi: ecco perché la separazione delle carriere è un passo decisivo verso la giustizia giusta”

Ecco i libri in concorso del Premio Pozzale Luigi Russo del Comune di Empoli, selezionati dalla giuria composta da Viola Ardone, Marino Biondi, Francesca Cecchi, Ilaria Gaspari, Cristina Nesi, Francesca Petrizzo, Gaia Tortora, Giorgio Van Straten

