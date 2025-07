"La cittĂ merita piĂą veritĂ e meno narrazioni. Il nuovo appalto del verde che partirĂ a settembre non è un progetto dell’attuale amministrazione. Il piano è stato predisposto dal commissario prefettizio, gli atti di gara sono stati approvati in aprile sulla base delle linee guida tracciate dalla precedente giunta di centrodestra." Andrea Villa (foto), ex assessore all’Ecologia e ora consigliere della Lega, replica al sindaco Carlo Moscatelli. Il primo cittadino aveva affrontato il tema della manutenzione del verde, ritenendola non all’altezza, ma anche rassicurando i desiani sul fatto che da settembre le cose cambieranno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Futuro appalto. Villa replica a Moscatelli