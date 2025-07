Furto in abitazione mentre i proprietari sono in vacanza | rubati gioielli e 5mila euro in contanti

Un furto in abitazione è stato denunciato nella serata di ieri, sabato 26 luglio 2025, a Codroipo. I soliti ignoti avrebbero agito in una data compresa tra il 5 e il 26 luglio approfittando dell'assenza dei padroni di casa. Una volta entrati nella residenza, in via Isonzo, forzando la porta. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Furto in abitazione mentre i proprietari sono in vacanza: rubati gioielli e 5mila euro in contanti.

