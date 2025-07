Furia jihadista contro una chiesa | morti oltre 40 fedeli

Nella Repubblica Democratica del Congo oltre 40 persone sono rimaste uccise in seguito ad un attacco sferrato da parte di ribelli sostenuti dallo Stato Islamico ad una chiesa cattolica situata nell'est del Paese. Il raid è stato perpetrato da membri delle Forze Democratiche Alleate (ADF) intorno all'una di notte e ha colpito la chiesa di Komanda. Diverse case e negozi sono stati incendiati. Gli assalitori, armati di machete, hanno fatto irruzione nel sito sacro, nella provincia di Ituri, e fatto razzia. " Più di 21 persone sono state uccise a colpi d'arma da fuoco, sia all'interno che all'esterno, e abbiamo registrato almeno tre corpi carbonizzati e diverse case bruciate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Furia jihadista contro una chiesa: morti oltre 40 fedeli

In questa notizia si parla di: chiesa - oltre - furia - jihadista

Per Osimhen oltre a Nunez e Chiesa ADL vuole anche un conguaglio - Continua il braccio di ferro tra il Napoli ed i Reds per l’affare Osimhen. L’intreccio di mercato che vede coinvolti il Napoli di Aurelio De … L'articolo Per Osimhen oltre a Nunez e Chiesa ADL vuole anche un conguaglio proviene da ForzAzzurri.

Attacco Idf chiesa Sacra Famiglia a Gaza, Ceccantoni (Pubble): "Meloni si indigna ma in due anni nessuna parola sul genocidio, oltre lo schifo" - VIDEO - L'offensiva ha provocato 3 feriti e 10 morti, ed anche la premier Meloni è intervenuta sul caso. Tuttavia, Pubble ha qualcosa da ricordare La youtuber Paola Ceccantoni, in arte Pubble, ha rilasciato un video in merito all'attacco dell'Idf contro la chiesa della Sacra Famiglia a Gaza, l'unica

Gaza, i media: oltre 100 morti. Parolin: "Raid in Chiesa, legittimo dubitare sia stato un errore". Mattarella: "Basta strage di civili" - La presidenza siriana ha annunciato un cessate il fuoco «immediato» nella provincia a maggioranza drusa di Sweida.

Spagna sotto choc dopo l’attacco alle chiese; Iraq, chiese distrutte e bandiere Isis al posto delle croci; Ius soli e islam. Così i cattolici si allontanano da Francesco.