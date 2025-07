Fuoco di SAntonio infarto e ictus | un legame pericoloso

All’inizio sembra soltanto un’eruzione fastidiosa, che si confonde facilmente con una scottatura solare o con un eritema, magari dovuto a un’allergia alimentare. Ma poi le cose cambiano: diventa un dolore che brucia lungo il torace o il volto, o le gambe, seguito da vescicole e arrossamenti che richiamano una malattia infantile mai davvero scomparsa: la varicella. Eppure, l’herpes zoster – noto anche come “fuoco di Sant’Antonio” – è molto piĂą di una ricaduta virologica dell’infanzia. Studi clinici condotti negli ultimi anni stanno rivelando un legame preoccupante tra questa infezione virale e una delle principali cause di morte nel mondo, e cioè l’infarto del miocardio. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Fuoco di S.Antonio, infarto e ictus: un legame pericoloso

In questa notizia si parla di: fuoco - antonio - legame - infarto

WEC, Antonio Fuoco: “Abbiamo sfruttato l’unico giro disponibile, domani non sarà facile” - Antonio Fuoco ha letteralmente dominato le qualifiche della 6h di Spa-Francorchamps, terzo round del FIA World Endurance Championship 2025.

Antonio Franchini porta il suo “fuoco” a Torre Annunziata: presentazione al Marconi - Com'era il fuoco che Angela si portava dentro? Una risposta a questa domanda Antonio Franchini non l'ha data.

Antonio Tajani: "Cessate il fuoco a Gaza, garantire la pace e sicurezza" - Mentre si cerca di raggiungere la pace in tante parti del mondo con focolai in Ucraina, Libia e Medio Oriente, non vorremmo piĂą vedere soffrire la popolazione palestinese: basta attacchi, arriviamo al cessate il fuoco.

Fuoco di S.Antonio, infarto e ictus: un legame pericoloso; Il vaccino contro herpes zoster protegge dalla demenza?; Herpes Zoster, nuove evidenze confermano un aumento del rischio cardiovascolare.