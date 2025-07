Fumo e fiamme in fase di decollo aereo evacuato a Denver

Un volo della compagnia aerea statunitense American Airlines è stato evacuato all'aeroporto internazionale di Denver dopo aver subito "un problema meccanico" legato a uno pneumatico durante il decollo. Sui social sono stati pubblicati video che mostrano i passeggeri mentre evacuano l'aereo attraverso gli scivoli di emergenza, con fiamme e fumo provenienti da sotto la fusoliera. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Fumo e fiamme in fase di decollo, aereo evacuato a Denver

In questa notizia si parla di: fumo - fiamme - decollo - aereo

