fuga per la vittoria una partita tutta da godere

FUGA PER LA VITTORIA Iris, 21.15. Con Sylvester Stallone, Michael Caine e Max Von Sydow. Regia di John Huston. Produzione Usa 1981, Durata: 2 ore LA TRAMA Durante la guerra in un campo di concentramento tedesco, un maggiore appassionato di calcio organizza un incontro tra i reclusi (alcuni dei quali sono calciatori professionisti) e la nazionale tedesca in quelle settimane a Parigi. Gli ufficiali alleati accettano anche perchè la partita può essere l'occasione per la fuga di qualche prigioniero. Occasione che sarà raccolta. PERCHÈ VEDERLO Perché la partita (e i precedenti allenamenti) sono tutti da godere anche per la partecipazione tra i giocatori di autentiche superstar del pallone come Pelè e Bobby Charlton. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

