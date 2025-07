Fuga di monossido in una baita di montagna | 8 intossicati grave una donna

Un tranquillo pomeriggio in montagna si è trasformato in un incubo per un gruppo di otto persone, vittime di un’intossicazione da monossido di carbonio. È accaduto sabato 26 luglio, in località Pradella, nel comune di Corteno Golgi, a circa 1.300 metri di altitudine.Complice il clima. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: monossido - montagna - fuga - baita

Fuga di monossido in una baita di montagna: 8 intossicati, grave una donna; Muore per il monossido di carbonio Addio al ciclista Marino Zanetti La tragedia in Svizzera.

Fuga di monossido in una baita di montagna: 8 intossicati, grave una donna - Un tranquillo pomeriggio in montagna si è trasformato in un incubo per un gruppo di otto persone, vittime di un’intossicazione da monossido di carbonio. Secondo bresciatoday.it

Fuga di monossido famiglia intossicata abitazione inagibile - La madre 53enne è stata trasferita in camera iperbarica Il marito e il figlio curati al policlinico e poi dimessi. Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it