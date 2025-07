Fs il lavoro estivo farà correre l' Italia durante tutto l' anno

Mentre l’Italia si concede una pausa per le vacanze e milioni di persone si mettono in viaggio, c’è chi lavora perché il Paese corra più veloce. È nei mesi estivi, infatti, che il Gruppo FS ha scelto di concentrare i cantieri più strategici e gli interventi più complessi lungo la rete ferroviaria nazionale. Un’attività capillare, distribuita su tutto il territorio, che approfitta della pausa scolastica e del calo dei pendolari per accelerare le opere previste dal Piano Strategico 2025–2029 di FS. L’obiettivo è chiaro: modernizzare la rete e migliorarne l’efficienza, senza compromettere la mobilità quotidiana. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Fs, il lavoro estivo farà correre l'Italia durante tutto l'anno

