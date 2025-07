Frontale sulla Provinciale 22 a Casalpusterlengo | feriti quattro giovani

Casalpusterlengo (Lodi), 27 luglio 2025 – È di quattro giovani feriti il bilancio di un violento scontro frontale, avvenuto nella serata di venerdì 26 luglio 2025, sulla Strada Provinciale 22, nel territorio comunale di Casalpusterlengo. L’allarme è scattato alle 21. Due automobili si sono scontrate frontalmente per cause in corso di accertamento. Immediato l’intervento dei soccorsi. I soccorsi sul luogo dell’incidente . Sono giunte sul posto le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Lodi, con una autopompa del distaccamento volontario di Casalpusterlengo. All'arrivo dei pompieri, i quattro occupanti delle vetture — due ragazze di 18 e 23 anni e due ragazzi di 19 e 23 anni — erano già stati presi in carico dal personale sanitario del 118. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

