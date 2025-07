Frida Bollani Magoni e Glentworth | L’emozione di cantare un po’ di me

SarĂ Frida Bollani Magoni, con il musicista Mark Glentworth, percussionista e compositore britannico dalla carriera costellata di collaborazioni prestigiose, in Semplicemente Frida, martedì 29 luglio, alle 21.30, in piazza Piacentini, al paese alto di San Benedetto del Tronto, a chiudere l’edizione 2025 di Nel cuore, nell’anima. Ritratti d’autore in musica e parole. Classe 2004, Frida Bollani Magoni è un talento raro: figlia d’arte, in passato si è spesso esibita a sorpresa nei concerti dei genitori (Petra Magoni e Stefano Bollani) e oggi si presenta al pubblico con una proposta artistica matura, che abbraccia una dimensione piĂą personale e intima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

