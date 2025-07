Fregene un’oasi di comfort che viene… dal cielo

Fregene, 27 luglio 2’25 – Un presidio di tranquillità e comfort, dove la disciplina incontra il relax. Lo stabilimento balneare Aeronautica Militare – Distaccamento Straordinario A.M. è diventato, nel tempo, un punto di riferimento per chi cerca una vacanza rigenerante in famiglia, lontano dal caos ma con tutti i servizi che ci si aspetterebbe da una struttura di alto livello. Siamo a Fregene, sul litorale romano, e qui la bandiera dell’Aeronautica sventola su uno stabilimento che non ha nulla da invidiare ai più blasonati lidi privati. Anzi: grazie a una gestione oculata e attenta alle esigenze delle famiglie, riesce a mantenere costi contenuti, rendendo accessibile un soggiorno che coniuga efficienza militare e cura del dettaglio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it