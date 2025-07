Freedom torna su Rete 4 | nella nuova puntata di Roberto Giacobbo un viaggio tra misteri storia e luoghi unici d’Italia

È in onda una nuova puntata di Freedom – Oltre il confine, il programma condotto da Roberto Giacobbo su Rete 4. Anche stavolta, il viaggio si preannuncia affascinante e ricco di contenuti, alla scoperta di un’Italia meno conosciuta ma straordinariamente suggestiva. Tra i protagonisti dell’episodio, quello che è stato definito “il teatro più piccolo del mondo”, una vera e propria gemma nascosta del patrimonio culturale italiano. Ma non solo: al centro della puntata anche due temi molto cari al conduttore. Il primo riguarda le coincidenze e gli indizi legati al mistero della vita oltre la vita; il secondo porta lo spettatore in un luogo segreto della Puglia, legato alla storia e ai simboli dei Cavalieri Templari. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

