freedom il teatro della concordia al centro della puntata di stasera

Nuovo appuntamento questa sera, domenica 27 luglio, con Freedom – Oltre il Confine, il programma di divulgazione condotto da Roberto Giacobbo, in onda in prima serata su Rete 4. Anticipazioni e temi del 27 luglio 2025. Al centro della puntata di stasera ci sarà il Teatro della Concordia di Monte Castello di Vibio, in Umbria, uno dei più piccoli teatri storici del mondo, oggi patrimonio mondiale e bene di interesse culturale italiano. Agli inizi dell’Ottocento, i sentimenti della Rivoluzione Francese di fratellanza e concordia tra i popoli ispirarono nove famiglie del paese per la realizzazione di un teatro. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

